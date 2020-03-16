Эрдоган: угроза коронавируса почти парализовала жизнь в Турции

«Турция нацелена на обеспечение максимального контроля над распространением коронавируса (COVID-19). Если мы продолжим активно информировать население об угрозе и обеспечим все меры борьбы с вирусом, то масштабы распространения болезни будут низкими». Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на координационном заседании по противодействию пандемии коронавируса, сообщает Anadolu.

По словам главы турецкого государства, угроза коронавируса почти парализовала обыденную жизнь и сопряжена с негативными экономическими последствиями.

«В период, когда турецкая экономика восстанавливается от последствий валютных спекуляций августа 2018 года, снижает уровень инфляции и процентные ставки, мы не может допустить новые удары по экономике страны», - сказал турецкий президент, отметив при этом, что падение цен на нефть и сопряженные с этим процессы на финансовых рынках сулят Турции дополнительные дивиденды.

Важно продемонстрировать стойкость и предпринять шаги не только в медицинской сфере, но и в устранении психологических и экономических последствий распространения опасной болезни, сказал Эрдоган.