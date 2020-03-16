Приказом нового спикера парламент переходит в виртуальный режим

Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова подписала сегодня распоряжение о мерах, которые необходимо принять в Милли Меджлисе в связи с борьбой против коронавирусной инфекции COVİD-19.

Согласно распоряжению, проведение заседаний комитетов и комиссий парламента, Аппарата и Управления делами Милли Меджлиса временно приостанавливается, а управление осуществляется только по телефонной (селекторной), интернет- и мобильной связи.

Командировки и поездки за рубеж депутатов и сотрудников Милли Меджлиса временно приостанавливаются.

Вместе с тем, отделу по приему и работе с обращениями граждан Аппарата Милли Меджлиса поручается приостановить прием граждан.

Контроль за осуществлением мер, предусмотренных распоряжением, поручен руководителю Аппарата и заведующему Управления делами Милли Меджлиса.