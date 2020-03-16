Корпоративная традиция в государственном секторе от Azercell

Компании должны оперативно реагировать на изменения, уметь превращать новые требования в преимущества, в то же время удовлетворять растущие потребности клиентов, обеспечивая высокий уровень удовлетворенности.

Продолжающийся ускоренными темпами технологический прогресс, повышающийся уровень потребностей пользователей и постоянно меняющиеся экономические требования бросают новый вызов бизнес-сектору, в частности, компаниям, осуществляющим свою деятельность в секторе технологий.

Одна из крупнейших компаний в стране и лидирующий мобильный оператор Азербайджана - Azercell, еще более расширив свою деятельность в 2019 году, увеличил объем предоставляемых клиентам услуг и улучшил свои экономические показатели.

Результаты 2019 года показывают, что Azercell смог успешно воплотить в жизнь эту трансформацию. Компания завершила прошедший год с высокими для рынка мобильной связи показателями – с более 4,5 млн пользователей и 49% долей рынка Azercell занимает первое место на рынке мобильных коммуникаций.

Активы компании приблизились к 1,2 млрд

Основываясь на отчет о результатах 2019 года, за прошедший год общие активы Azercell увеличились приблизительно на 131 млн манатов (12,7%), составив 1 млрд 162,8 млн манатов. Большая часть прироста – 77 млн манатов приходится на долю долгосрочных активов.

В этот период обязательства Azercell также повысились, примерно на 30 млн манатов, составив 126,9 млн манатов. Иными словами, в 2019 году прирост в активах Azercell опередил увеличение обязательств на 100 млн манатов.

Компания инвестировала более 94,5 млн долларов на развитие телекоммуникационного сектора в Азербайджане в 2019 году. Тем самым, общая сумма инвестиций, вложенных по сей день, превысила 1 млрд 621 млн долларов.

Прибыль более 100 млн манатов

Расширение Azercell отразилось в итоге в приросте прибыли. Согласно отчету, прибыль Azercell в 2019 году составила 435,7 млн манатов, что на 3,4% больше, чем в 2018 году.

В результате на конец 2019 года операционная прибыль Azercell в 2019 году составила 129 млн манатов, чистая прибыль же - 101,2 млн манатов.

Будучи на протяжении долгих лет крупнейшим налогоплательщиком Азербаджана в ненефтяном секторе, Azercell только за налог на прибыль выплатил в государственную казну в прошлом году 29,1 млн манатов. Общая же сумма налогов, выплаченных компанией в 2019 году, достигла 112 млн манатов. В целом, за 23 года своего существования Azercell выплатил в государственную казну с учетом налоговых выплат 1 млрд 845 млн манатов.

Новые тренды в мобильной связи

Отметим, что за последние годы мобильная связь и в целом сектор коммуникаций переживают нелегкие времена. В отличие от телефонов, используемых лишь для принятия звонков и передачи SMS-сообщений, современные смартфоны превратились в мобильный информационный центр. В результате этого, мобильные операторы вынуждены конкурировать и на стремительно растущем рынке интернет услуг. Так, на данный момент около 60% абонентов Azercell являются пользователями смартфонов.

Такой расклад событий требует расширения интернет услуг, выражаясь простым языком, требует диверсификации бизнеса. Помимо увеличения числа пользователей и объема услуг, диверсификация позволяет компании быть более устойчивой к рыночным рискам.

Интернет-трафик возрос в несколько раз

За последний год Azercell увеличил географическое присутствие своей 4G сети в республике на 366%, а диапазон охвата населения на 120%.

Параллельно этому в целях расширения интернет услуг были созданы новые интернет-опции – Роуминг Интернет Пакеты с оперативным подключением – Aylıq и Günlük для путешествующих за границу, предоставлена возможность бесплатно переписываться по Whatsapp в рамках интернет-пакетов, в то же время был запущен интернет-пакет Biznesim Sosial Şəbəkələr для бизнеса и предпринимателей.

Совершенствование качества сети и расширение спектра услуг позволили увеличить объем пользования интернетом: в 2019 году объем передаваемого по сети Azercell интернет трафика возрос на 304%.

Переход на финансовые услуги – новая услуга мобильной оплаты

Другой важный тренд в сфере технологий – стремительное расширение финансовых услуг и услуг электронной коммерции. Стремительный рост пользователей пластиковых карт в Азебайджане и новые технические возможности превратили смартфоны в средства оплаты. Такое стечение обстоятельств позволяет мобильным операторам предоставлять не только услуги связи, но и финансовые услуги, и «Azercell» вовремя воспользовался этой возможностью. Представленные компанией в начале года новые услуги мобильной оплаты позволяют клиентам совершать оплату с помощью смартфона, не имея банковского счета. Для этого достаточно загрузить мобильное приложение Kabinetim («Мой кабинет»).

Нераспределенная прибыль в почти 1 млрд манатов

Отчет за 2019 год демонстрирует, что компания находится в достаточно стабильном финансовом состоянии. Общий капитал компании за последний год увеличился на 101,2 млн маната – с 934 млн манатов до 1 млрд 35 млн манатов. Из них 42 млн манатов – акционерный капитал, 993 млн манатов же заработанная на сегодняшний день нераспределенная прибыль.

Высокие корпоративные традиции в государственном секторе

Высокие экономические показатели не являются единственным фактором, привлекающим внимание в операционных результатах Azercell за 2019 год, оперативная публикация отчета и прозрачность также занимают особое место.

Другими словами, корпоративные традиции Azercell - прозрачность и отчетность продолжаются и после трансформации организации в государственную компанию.

Президент компании Вахид Мурсалиев заявил, что Azercell является серьезной компанией, поддерживающей здоровую конкуренцию на рынке, и сейчас не отклоняется от своих принципов: Azercell обладает самыми прозрачными бизнес-привычками в Азербайджане и осуществляет самую современную систему корпоративного управления». Не случайно Azercell первым из государственных компаний опубликовал свой годовой отчет.