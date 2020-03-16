"Азеришыг" переходит на онлайн-режим

По его словам, с сегодняшнего дня в Facebook и İnstagram заработала прямая связь с "Азеришыг", также обращения будут приниматься посредством мессенджера Whatsapp.

"В период до 29 марта будет отдано предпочтение приему обращений в режиме онлайн. В частности, можно будет получить информацию об услугах организации через Whatsapp по телефону: (+99477) 217 67 62. Наряду с этим, для оперативного обслуживания населения на страницах "Азеришыг" в Facebook и İnstagram будет организована прямая связь.

С возникшими вопросами, наряду с центрами служб ASAN и ASAN Kommunal, граждане также могут обратиться в call-center "Азеришыг" по телефону 199, а также направить обращения на электронный адрес [email protected]", - сказал Танрыверди Мустафаев.

Номер Whatsapp: (+99477) 217 67 62.

Страница в Facebook: Azərişıq ASC.

Страница в İnstagram: Azərişıq ASC.