Владимир Решетов, автор haqqin.az 17:46

В условиях трясущейся от ударов коронавируса и падающей мировой экономики, после жестких мер правительств, есть люди и некоторые страны, где смотрят на всю ситуацию трезво и взвешенно, без паники. Так, российский политолог Глеб Кузнецов весьма критически оценивает резкие движения лидеров государств Европы и самой России.

По его мнению, вред, наносимый радикальными мерами правительств, опаснее коронавируса — закрытые предприятия, общественные места, рестораны, кафе, курорты в ближайшем будущем не смогут восстановить свои мощности, уволенные из целых отраслей люди, падение социальной и медицинской сфер приведут к тотальному обеднению целых стран, многих миллионов людей. Политолог уверен: «Настроение «бросай мешки — вокзал отходит», попытка потрафить патерналистским ожиданиям народов, которые сами же и перепугали до смерти — это даже не глупость, это та самая ошибка, которая хуже глупости». Он обращает внимание, что при этом позитивная повестка дня науки в общественном пространстве не представлена никак. Хотя несколько дней, говорит Глеб Кузнецов, была защищена технология, которая позволяет на порядки увеличить количество тестов, используя присутствующие в каждой серьезной лаборатории по всему миру оборудование. Далее политолог приводит цифры прошлогодней эпидемии гриппа в Португалии. Только за один день 14 января 2019 года там умерли 482 человека. Большинство из них были люди в возрасте старше 65 с «сопутствующими заболеваниями. За первые пять недель эпидемии гриппа в Португалии зарегистрированы 2844 летальных случая. В 65 процентах больные нуждались в искусственной вентиляции легких. Что советовало тогда португальцам министерство здоровья? Мыть руки, кашлять в локоть, соблюдать социальную изоляцию. Ничего не напоминает? Сегодня все это стало бы поводом для истерики: «В Португалии умерло 500 человек за сутки!».

Он резюмирует: сегодня вопрос стоит о выживании целых секторов экономики. И далее: «Любая чрезвычайка для государства — это как запой для алкоголика. Войти в него легко и приятно, на первых стадиях можно испытать энергию и подъем, а вот выход — это всегда травма. Которая оборачивается катастрофой, худшей, чем формальная причина объявления чрезвычайного положения». В подтверждение размышлений политолога, штрих из Латвии: национальная авиакомпания Air Baltic уже заявила о сокращении персонала на 400 человек — это летный состав и вспомогательные службы. А теперь немного оптимизма, который позволяет легче пережить кризисы. Мой давний приятель Александр, несколько лет живущий с семьей в Берлине, вынужден сидеть на карантине, в квартире. По своей второй профессии он гид, водил русскоязычных туристов по Берлину. Сейчас изнывает без работы в четырех стенах. Правда, старается не впадать в уныние. На своей страничке в Фейсбук сегодня он написал репортаж из карантина: «Робко высунул нос на улицу, ожидая увидеть пустой Берлин... Как бы не так! Недооценил я свой город. Наша… улица полна людей. На тротуарах толпы, кафе полны, а магазины еще полнее. Берлинский народ выставляет свои бледно-желтые тела под лучи неожиданно теплого мартовского солнца, развалившись за столиками уличных кафе и забегаловок. Берлинцы пьют кофе (разрушая клише о них, как о немцах с вечным пивом в руках), обсуждают новости, ржут в голос. Все как обычно.

Карантин по-берлински в действии. И только русскоговорящая тусовка города (включая меня, бедолагу) сидит по домам, и тщетно пытается реализовать накопленные до беспредела запасы продовольствия и туалетной бумаги. Что, в общем-то, логично, ведь для того, чтобы тратилось второе, нужно хорошо израсходовать первое». Еще из соцсетей. У меня есть знакомая японка по имени Ацуко, живущая в Токио. Иногда читаю ее посты на разные темы. Сегодня она разместила довольно интересную информацию про лекарство от коронавируса, которое изобретено и производится предприятием Toyama Chemical японской корпорации FujiFilm. По ее данным, у правительства Страны Восходяшего солнца есть запасы этого препарата под названием Avigan. Миллионам людей он известен под названием Faripiravir и до сих пор был предназначен к употреблению при заболевании любыми новыми видами гриппа. Японское министерство здравоохранения начало испытания на пациентах с Covid-19. И мы с радостью узнали, пишет Ацуко, об эффективности его, чтобы преодолеть вирус, или этот эффект очень вероятен. Правда, уже известен риск его применения для беременных. Потому назначать лекарство имеют право лишь врачи. Известно, что препарат применялся и был эффективным против разных типов гриппа, желтой лихорадки, вируса Западного Нила, других заболеваний. Китай, уже прошедший эпидемию на своей территории, все же торопится реализовать проект по созданию лекарства против Covid-19: уже сообщалось о 8 вакцинах, якобы открытых учеными Поднебесной.