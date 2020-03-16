Состоялось заседание Наблюдательного Совета ЗАО AzerGold по видеосвязи

В ЗАО AzerGold состоялось первое заседание Наблюдательного Совета в новом составе. В соответствии с предписаниями премьер-министра Али Асадова о нормах работы в специальном режиме для руководителей госструктур, заседание было проведено посредством видеосвязи.

На первом заседании Наблюдательного Совета ЗАО AzerGold за текущий год были широко проанализированы достижения 2019-го года в сфере разведки и добычи, а также в целом экономические показатели.

Председатель правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов проинформировал членов Совета о плане деятельности на 2020 год и о предстоящих проектах.

Было отмечено, что с начала своей деятельности ЗАО AzerGold добилось многочисленных успехов как в сфере добычи и продажи, так и в направлении геологической разведки. С первого года добычи AzerGold работает с прибылью и за довольно короткий срок Общество превратилось в лидера не только горнорудной сферы, но и одного из лидеров ненефтяного сектора. На заседании также был осуществлен обмен мнениями вокруг месторождений, которые будут сданы в эксплуатацию в 2020-2025 гг., прогнозируемой экономической эффективности и других вопросов.

Члены Наблюдательного совета положительно оценили деятельность ЗАО в 2019 году и достигнутые компанией успехи.