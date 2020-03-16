Абрамович превратил отель "Челси" в карантин от коронавируса
Владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович предоставил гостиницу Millennium на стадионе команды «Стэмфорд Бридж» для сотрудников Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) из-за ситуации с пандемией коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
NHS приняла соответствующее предложение «Челси», инициатором которого стал лично Абрамович. Владелец команды будет оплачивать расходы сотрудников службы здравоохранения в течение двух месяцев. В дальнейшем срок их проживания может быть пересмотрен.
Как передает пресс-служба «Челси», предложение Абрамовича связано с тем, что в условиях пандемии сотрудники NHS работают с увеличенными сменами. Проживание в отеле Millennium позволит им избежать длительных поездок домой через весь город.