Минздрав Литвы распорядился на время карантина ограничить в аптеках отпуск лекарств и дезинфицирующих средств. Об этом сообщает «Литовский курьер».

Этот порядок утвержден решением министра здравоохранения и главы Государственного операционного центра по экстремальной ситуации Аурелиюса Вериги.

Товары будут продаваться по одной упаковке в одни руки. Ограничение касается безрецептурных лекарственных средств и средств дезинфекции. Правительство считает, что таким образом сделает эти средства более доступными для жителей и предотвратит спекуляции.