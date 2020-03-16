Число зараженных коронавирусом в Британии увеличилось почти на 700

Количество случаев заражения коронавирусом в Великобритании за сутки увеличилось на 676, составив 2626, сообщает Минздрав страны, передает РИА Новости.

"По данным на 9.00 18 марта, в Великобритании были проверены 56 221 человек, из которых 53 595 оказались не заражены, а у 2626 подтвержден диагноз", - говорится в переданном в РИА Новости сообщении Минздрава.

Это самый большой скачок числа заболевших с 31 января, когда был зафиксирован первый случай заражения.

Число умерших ведомство уточнит позднее. На данный момент в общей сложности скончался 71 человек.

По оценке старшего советника правительства по научным вопросам Патрика Вэллэнса, в Великобритании уже могут быть заражены порядка 55 тысяч человек. На вопрос одного из парламентариев о том, до какого уровня правительство будет считать успехом снижение количества смертей, он ответил, что до 20 тысяч.