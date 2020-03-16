Один из журналистов при ООН заразился коронавирусом

Ассоциация корреспондентов ООН сообщила о заражении коронавирусом одного из журналистов и запросила руководство штаб-квартиры в Нью-Йорке провести очистку двух этажей и комнаты для проведения брифингов, говорится в письме от объединения, передает РИА Новости.

"Тест показал, что у одного члена Ассоциации COVID-19. Результаты анализов стали известны во вторник, 17 марта", - сказано в письме, которое ассоциация разослала журналистам.

Отмечается, что у заболевшего симптомы проявляются в легкой форме, тем не менее, он, согласно инструкциям врачей, изолирован у себя дома. "Последний раз наш товарищ был в штаб-квартире ООН в четверг, 12 марта. Он присутствовал на брифинге официального представителя генсека ООН, посетил зал делегатов, а также зону сотрудников прессы на третьем этаже", - сказано в письме.

Симптомы заболевший начал чувствовать 13 марта, в пятницу. Анализ на коронавирус журналист сдал в субботу.

"Мы продолжаем поддерживать постоянный контакт с офисом официального представителя… и попросили, чтобы ООН провела глубокую очистку в штаб-квартире, включая 3 и 4 этажи для прессы, а также комнату для брифингов на втором этаже", - отмечается в письме.

До этого стало известно о заражении сотрудницы постпредства Филиппин при ООН, а также служащего секретариата штаб-квартиры. Они оба находятся на карантине.