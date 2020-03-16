AZAL эвакуировал из Турции еще 107 граждан Азербайджана
Национальный авиаперевозчик Азербайджана 18 марта выполнил еще один чартерный рейс для возвращения граждан Азербайджана из Турции. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу компании "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL).
В сообщении говорится, что рейсом Анталья-Баку авиакомпании AZAL на родину были доставлены 107 пассажиров. Этим самолетом домой смогли вернуться граждане Азербайджана, оставшиеся в трех городах Турции — Антальи, Алании и Измире.
Напомним, что ранее уже было осуществлено пять чартерных рейсов, которыми с территории Турции привезены 1098 граждан Азербайджана.
Национальный перевозчик Азербайджана продолжит выполнять чартерные рейсы для возвращения граждан страны на родину, сообщили в пресс-службе.