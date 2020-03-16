Минфин перешел на особый режим работы

В рамках неотложных мер по пресечению распространения на территории Азербайджана коронавируса подписан приказ об изменении режима работы сотрудников Министерства финансов и усилении превентивных мер, сообщили haqqin.az в пресс-службе Минфина.

Согласно приказу, работники Аппарата, структурных подразделений и местных финансовых органов, которые могут выполнять свои должностные функции на дому, переведены на дистанционный режим работы с 09:00 до 18:00. С такими работниками будет поддерживаться регулярная связь посредством телефона и Интернета.

Помимо этого, начато проведение заседаний в формате аудио- и видеоконференций.

Соответствующим структурным подразделениям были даны поручения об организации приема обращений граждан на электронную почту [email protected] и по телефону (012 404 46 99, внутр. -195), посредством бумажных носителей на адрес министерства, в то же время поручения даны в направлении усиления деятельности горячей линии (012 4044725) министерства.

В рамках вышеуказанных мер для недопущения нарушения рабочего режима и обеспечения беспрерывного финансирования организаций Государственное казначейское агентство также предпримет соответствующие шаги.

В то же время Финансовый научно-образовательный центр при Министерстве финансов приостановил учебный процесс согласно соответствующему решению Кабинета министров.

В приказе сотрудникам поручено проявить социальную ответственность, поддержать соответствующие меры по недопущению распространения коронавируса.