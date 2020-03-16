И Минобороны Азербайджана ушло в виртуал

В связи с мероприятиями, проводимыми Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджана, созданным с целью предотвращения опасности, которая может быть вызвана инфекцией коронавируса (COVID-19), Министерство обороны начало осуществлять прием и регистрацию граждан только посредством электронной почты и телефонной связи, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

В целях обеспечения непрерывного приема и оперативности рассмотрения обращений граждан просьба обращаться по электронной почте [email protected], [email protected] или на горячую линию (012) 912 Министерства обороны.