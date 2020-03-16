Найдено лечение для наиболее тяжелобольных пациентов с коронавирусом

Китайский врач Донгченг Ву, руководящий лабораторией в Ухане, заявил, что нашел лечение для наиболее тяжелобольных пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом пишет Daily Mail.

Специалист по стволовой клеточной терапии сообщил, что успешно вылечил девять пациентов, госпитализированных с пневмонией COVID-19. При этом большинство из них были пожилыми людьми, у которых возникли серьезные проблемы с дыханием, а также появились воспаления в легких.

Врач ввел в их вены стволовые клетки, которые были изъяты из тканей пациентов. В течение нескольких дней после этого зараженные полностью вылечились.

Daily Mail напоминает, что стволовые клетки обладают способностью развиваться в различные типы клеток и восстанавливать повреждения. «Это лечение потенциально может спасти тысячи и тысячи жизней. Да, это лекарство, но оно все еще в начальном этапе разработки», — заключил Ву.

По состоянию на 17 марта в мире заразились коронавирусом более 200 тысяч человек. Из них более 8 тысяч умерли, свыше 81 тысячи излечились. Вспышка заболевания началась в конце декабря 2019 года в Ухане.