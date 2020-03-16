В Италии раскрыли подробности о смертях заразившихся коронавирусом. Более 99 процентов инфицированных имели другие проблемы со здоровьем, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на исследование службы здравоохранения Италии.

Его цель — выяснить, почему в стране умирают 8 процентов от всех зараженных. Эксперты исследовали данные по 18 процентам летальных исходов. Bloomberg подчеркнул, что средний возраст скончавшихся — 79 лет.

Они выявили, что среди обследованных только у трех жертв ранее не наблюдалось проблем со здоровьем. Почти половина погибших страдали как минимум от трех болезней, а около четверти — от одной или двух патологий.

У некоторых были проблемы с сердцем или диабет. Выяснилось, что у 75 процентов исследованных также было высокое давление.

По последним данным, в Италии коронавирусом заразились более 31,5 тысячи человек. 2,5 тысячи человек умерли, еще 5,7 вылечились.