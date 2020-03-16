В Италии резко выросло число жертв коронавируса

Резкое увеличение летальных исходов от коронавируса за сутки отмечено в Италии - число жертв выросло на 475, до 2978, также возросло число как выздоровевших, так и заболевших, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли, передает РИА Новости.

"За сегодня выздоровели 1084 человека, их число достигло 4025", - сказал он на вечернем брифинге.

Я должен сообщить: что ещё мы зарегистрировали 475 смертельных исходов", - отметил Боррелли. Таким образом, число жертв COVID-19 в Италии достигло 2978. Наибольший прирост зафиксирован в Ломбардии, где скончались 319 человек.

В минувшие трое суток рост жертв плавно снижался. Накануне летальных случаев было зарегистрировано 345.

По его словам, общее число случаев заражения, включая скончавшихся и выздоровевших, превысило 35,7 тысячи. Накануне этот же показатель составлял 31,5 тысячи заразившихся.

"Тренд за неделю остаётся неизменным", - сказал Боррелли.

На настоящий момент коронавирус выявлен у 28,7 тысячи итальянцев, за сутки этот показатель вырос на 2,7 тысячи случаев.