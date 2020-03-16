Трансляция телеуроков временно приостанавливается

Трансляция передачи «Время урока», организованной при поддержке Министерства образования на канале Mədəniyyət, временно приостанавливается.

В связи с праздником Новруз с 20 по 24 марта телеуроки передачи «Время урока» временно приостанавливаются.

С 24 марта вещание телеуроков возобновится как на азербайджанском, так и на русском языках.

Следует отметить, что с 11 марта при организации Министерства образования начали проводиться видеоуроки в рамках передачи "Время урока", транслируемой на канале Mədəniyyət и ARB Günəş.

Передача «Время урока» транслируется 5 дней в неделю. Телеуроки охватывают программы всех классов, в них содержится краткое описание и инструкции по предметам урока.

Также видеоуроки можно посмотреть на канале Минобразования в Youtube (https://www.youtube.com/playlist) или официальной странице в Facebook, а также на портале Минобразования (https://video.edu.az/).