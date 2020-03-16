Трансляция телеуроков временно приостанавливается
Трансляция передачи «Время урока», организованной при поддержке Министерства образования на канале Mədəniyyət, временно приостанавливается.
В связи с праздником Новруз с 20 по 24 марта телеуроки передачи «Время урока» временно приостанавливаются.
С 24 марта вещание телеуроков возобновится как на азербайджанском, так и на русском языках.
Следует отметить, что с 11 марта при организации Министерства образования начали проводиться видеоуроки в рамках передачи "Время урока", транслируемой на канале Mədəniyyət и ARB Günəş.
Передача «Время урока» транслируется 5 дней в неделю. Телеуроки охватывают программы всех классов, в них содержится краткое описание и инструкции по предметам урока.
Также видеоуроки можно посмотреть на канале Минобразования в Youtube (https://www.youtube.com/playlist) или официальной странице в Facebook, а также на портале Минобразования (https://video.edu.az/).