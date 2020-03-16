Во Франции сравнили данные о погибших от гриппа и коронавируса

Число смертей, вызванных новым типом коронавируса, во Франции в два раза превысило число тех, кто умер от гриппа, свидетельствуют данные доклада санитарного агентства страны, передает ТАСС.

Первый случай смерти от коронавируса на территории Франции был зафиксирован 15 февраля, в результате болезни скончался пожилой китайский турист. По последним данным, число заразившихся COVID-19 во Франции составляет 7730 человек, 175 заболевших скончались. Во вторник вечером глава генеральной дирекции здравоохранения Жером Саломон сообщил, что в стране госпитализированы более двух тысяч человек, почти 700 находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

Как отмечается в докладе санитарного агентства, с 4 ноября 2019 года во Франции было выявлено 856 тяжелых случаев заболевания гриппом. "88 человек скончались. В их числе 11 детей младше 15 лет, 38 человек в возрасте от 15 до 64 лет, 39 человек в возрасте 65 лет и старше", - отмечается докладе.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 200 тысяч человек примерно в 160 странах, более 8 тысячи человек скончались.