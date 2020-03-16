Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) обратилась к нации в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2 в стране, Европе и мире. Со времен Второй мировой войны Германия не сталкивалась с подобными вызовами, где многое зависит от единства и солидарности в обществе, заявила глава немецкого правительства в среду, 18 марта, передает DW.

Ангела Меркель обратилась к жителям Германии в связи с пандемией коронавируса. Обращение канцлера было опубликовано на нескольких языках - в том числе, и на русском pic.twitter.com/LYfe5cBZP4

Официальный Берлин делает все возможное, чтобы смягчить экономические последствия, отметила Меркель, назвав приоритетом сохранность рабочих мест во время распространения заболевания.

Среди прочего, канцлер не оставила без внимания новые меры, существенным образом ограничивающие общественную жизнь в стране. По словам Меркель, они необходимы, чтобы замедлить распространение вируса и тем самым выиграть время - для разработки вакцины и прежде всего для лечения заболевших. Федеративная Республика прежде не знала подобных ограничений, добавила она. Дальнейшая ситуация будет зависеть от дисциплины каждого, подчеркнула глава правительства.

В Германии существует "великолепная система здравоохранения, возможно, одна из лучших в мире", отметила канцлер ФРГ. Она поблагодарила медиков и персонал больниц, которые "стоят на передовой линии" в борьбе с опасным возбудителем.

Вакцины против коронавируса пока нет, однако над этим работают ученые по всему миру, подчеркнула Меркель. По ее словам, власти постоянно ведут консультации с Институтом имени Роберта Коха и другими профильными специалистами.

Глава правительства ФРГ в своем выступлении пожурила тех, кто в панике скупает в магазинах предметы первой необходимости в огромных количествах. Стране не грозит дефицит продуктов питания, заверила Меркель. Она призвала не верить слухам, связанным с новым вирусом. Официальная информация доступна на нескольких языках, отметила канцлер.