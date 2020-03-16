Глава США Дональд Трамп назвал себя президентом военного времени из-за угрозы коронавируса. Выступление политика на брифинге транслировалось на странице Белого дома в Facebook.

«Я имею в виду, что мы сражаемся», — пояснил американский лидер. Он добавил, что ситуация с коронавирусом сложилась «очень жесткая».

Трамп также оценил борьбу граждан США с коронавирусом и назвал американский народ «в большинстве своем потрясающим».

13 марта президент США объявил режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса. Он объяснил, что введение режима ЧС даст возможность выделить на борьбу с коронавирусом до 50 миллиардов долларов.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 214 тысячи человек, более 8,7 тысячи умерли, а 83,2 тысячи вылечились. Вспышка заболевания началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.