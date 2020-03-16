Ирану предрекли коронавирус у 3,5 миллиона человек

Заболеваемость коронавирусной инфекцией нового типа может охватить миллионы иранцев, о таком сценарии предупреждают ученые. Иран — одна из стран, где эпидемия бушует с увеличенной силой: насчитывается уже почти 17,5 тыс. зараженных и 1135 скончавшихся, передает Росбалт.

Согласно специалистам местного Технического университета им. Шарифа, при наихудшем исходе, если жители не последуют требованиям Минздрава, то коронавирус унесет жизни 3,5 млн человек. Будут заражены 65% населения.

Второй сценарий предусматривает частичное следование рекомендациям и то, что к концу апреля коронавирус подхватят 300 тысяч, причем как минимум 100 тыс. из них умрут.

Самый благоприятный вариант — эпидемия в начале апреля выйдет на пик. В этом случае заразиться могут «всего» 120 тыс. человек, каждый десятый скончается.