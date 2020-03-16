Эрдоган предсказал наступление новой эпохи

Западные страны оказались неготовыми к пандемии коронавируса, мир стоит на пороге коренных изменений в политическом и экономическом устройстве, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 200 тысяч человек примерно в 160 странах, более 8 тысячи человек скончались.

"Страны Запада оставили пострадавших от эпидемии на произвол судьбы и ведут себя по принципу "кто сможет, тот пусть и выживает". Там годами не заботились о своих гражданах, базовые государственные службы были переданы в ведение частного сектора. Теперь европейские страны начали их национализировать", - сказал Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре.

"Мы вступаем в новую эпоху коренных изменений в глобальном экономическом, политическом и общественном устройстве", - добавил турецкий лидер, напомнив, что ранее эпидемии не только приносили тяжелые последствия, но и приводили к серьезным политическим и экономическим преобразованиям.