Леонид Швец, автор haqqin.az 02:12

После резкого падения в понедельник, самого сокрушительного после 1987 года, мировые индексы, по мере их открытия, сначала на востоке, а затем дальше на запад, пока не открылась Нью-Йоркская биржа, демонстрировали неустойчивость. Сначала шли немного вверх, потом откатывались, но меры по стимулированию экономики, предпринимаемые США, воодушевляют и прочий мир. На фоне количества зараженных - двухсот тысяч, во вторник произошло еще одно символическое событие: индекс Доу Джонса упал ниже отметки 20 000. Когда в 2017 году была взята эта планка, это было свидетельством неуклонного роста американской экономики и предметом особой гордости президента Трампа. И вот зашатался фундамент поддержки нынешнего главы Белого дома.

Однако заявленные позднее в этот же день планы американского руководства стимулировать падающий рынок вновь вернули важный индекс на двадцатитысячную высоту. Вслед подросли и другие ключевые биржевые индексы. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Федеральная резервная система может выкупить краткосрочные коммерческие бумаги на сумму до триллиона долларов для повышения ликвидности на рынке. Как отмечают специалисты, позитивным сигналом для рынка стал даже не сам шаг, а тот факт, что власти предпринимают энергичные шаги, чтобы не допустить сползания экономики в депрессию. Кроме того, Мнучин, во время брифинга рядом с которым находился сам президент США, заявил о готовности предоставить налоговые каникулы американцам на срок от шести до восьми месяцев. Но главное, чего ждут от американского руководства, это специального стимулирующего пакета объемом в 850 миллиардов долларов. Для его принятия необходимо соглашение Конгресса, которое, скорее всего будет получено уже во вторник. Между тем отдельные бизнесы без специальной поддержки просто не поднимутся. Так, провал акций Boeing стал одним из основных факторов, потащивших за собой индекс Доу Джонса. Компанию будут вытаскивать. Наверное, для американских авиастроителей слабое утешение, что их прямой конкурент Airbus приостановил работу своих предприятий во Франции и Испании из-за угрозы распространения коронавируса среди рабочих и сотрудников. Совсем плохо дела обстоят у заказчиков Boeing и Airbus – авиаперевозчиков. По прогнозу Международной ассоциации авиационного транспорта, кризис, вызванный эпидемией, переживут лишь около 30 авиакомпаний из действующих сейчас семиста. Финансовые запасы позволят продержаться большинству от силы два-три месяца, потом пойдет череда банкротств, которая придется, очевидно, на конец мая.