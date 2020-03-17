60 немецких хористок вывезены из Азербайджана в Германию

Члены женского хора Гамбургской молодежной музыкальной школы в среду покинули Азербайджан и были возвращены в Германию, сообщает haqqin.az со ссылкой на немецкий телеканал NDR.

Хор, состоящий из 60 девушек, вместе с руководством гастролировал в Грузии, Армении и Азербайджане. В минувшую субботу хористки должны были вылететь на родину из Баку, однако из-за всемирной пандемии коронавируса рейс авиакомпании Lufthansa во Франкфурт был отменен.

Вопросом соотечественниц занялось Федеральное министерство иностранных дел Германии, которое в условиях закрытых границ получило у Азербайджана разрешение на специальный рейс Lufthansa в Баку. В среду днем самолет с хористками на борту вылетел из столицы Азербайджана в Гамбург, где приземлился в 18:30 по местному времени. Девушек сразу же отправили на двухнедельный карантин.

Отмечается, что гамбургские хористки были одними из первых, кого правительство Германии смогло вернуть на родину. Немецкий МИД планирует эвакуировать десятки тысяч своих граждан, которые в настоящее время застряли заграницей. Независимо от того, из какой страны вернутся немцы, в Германии их ждет изоляция сроком на две недели.