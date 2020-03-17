Минтруда о новых льготах для малоимущих семей

Определяемый лимит коммунальных расходов и расходов на связь семей, обратившихся за адресной социальной помощью, будет увеличен. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Минтруда и социальной защиты.

Согласно действующему законодательству, электронная система автоматически отказывает в предоставлении адресной социальной помощи, если среднемесячные расходы на связь и коммунальные услуги на одного члена семьи превышают 10% от утвержденного прожиточного минимума в стране. В новом законопроекте о предоставлении адресной социальной помощи предусматривается увеличение данного лимита.

Наряду с этим, в проекте предусматривается устранение практики прекращения оказания адресной социальной помощи из-за изменения состава семьи или же из-за не предоставление информации, отказ признания в качестве дохода кредита, взятого семьей, а также сокращение требуемой информации для регистрации для получения адресной социальной помощи и получение требуемой информации из электронных баз соответствующих структур.

Отмечается, что в начале 2019 года этой программой пользовались 40 тысяч семей, то к концу года число таких семей достигло 72 тысяч. В минувшем году уже были предприняты шаги по ряду направлений, применены упрощения в связи с земельной долевой собственностью, в результате только этой реформы в программу адресной социальной помощи удалось включить дополнительно 7 тысяч семей. В рамках средств, выделенных из государственного бюджета для этого года, планируется охватить адресной социальной помощью 85-90 тысяч семей.