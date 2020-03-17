Наличие богатых природных ресурсов, особенно энергоносителей, коим не обделен Азербайджан, имеет преимущественное значение для развития экономики государства. Но не менее важную значимость представляет собой и фактор наличия законодательной базы, позволяющей эффективно регулировать отношения в конкретной сфере. Более того, нормативное регулирование должно отвечать, не только уровню текущих или среднесрочных запросов .

С учетом передового международного опыта и тенденций в регулируемой области оно должно также создавать прочную основу для всестороннего развития соответствующей сферы социально-экономической жизни страны. Следовательно, эффективность законодательства зависит не только от регулятивной способности соответствовать требованиям в конкретной сфере, но и от аккумуляции в себе потенциала для регулирования в дальнесрочной перспективе, способствующего развитию данной сферы и росту ее инвестиционной привлекательности.

К сожалению, законодательство в области газоснабжения не совсем, а по некоторым чувствительным аспектам и вовсе не учитывает сформировавшуюся устойчивую негативную практику. Тем самым создаются условия для проявления недовольства и злоупотреблений, вызванные неурегулированностью вопроса по определению норм ущерба при незаконном пользовании газа. В результате полного отсутствия даже минимальных оценочных критериев на законодательном уровне возникают частые и долгие судебные споры, которые в абсолютном большинстве случаев решаются в пользу нарушителей. Суды справедливо апеллируют к отраслевому законодательству (Закон АР «О газоснабжении», «Правила пользования газом»), в котором, действительно не предусмотрены нормы, определяющие размер ущерба при незаконном заборе газа. И это не тот случай, когда суды на вполне законных основаниях могут самостоятельно решать вопрос о степени вреда по своему внутреннему убеждению, как это бывает при определении размера морального ущерба, выраженного в денежном эквиваленте. При определении же размера материального, финансового ущерба необходимы наличие четких оценочных критериев, принятых на уровне нормативно-правового акта.

Согласно ст. 13.8 Закона АР «О газоснабжении» (Закон) «газораспределитель должен вычислять стоимость поставленного потребителю газа только на основании показаний счетчика». А поскольку незаконный забор газа осуществляется не посредством счетчика, а самовольным подключением к газопроводу, то все наши попытки возмещения вреда претерпевают фиаско. Тем не менее, статистика незаконного пользования газом и ущерба от этого явления удручает своей масштабностью. Так, за 2018 год было зафиксировано 43 212, за 2019 год 42 839, а за 3 месяца 2020 года 8956 случаев незаконного использования газа. Ущерб от них, по нашим расчетам, составил соответственно 11 538 478,7 маната (100 213 666 м3 газа), 7 933 565,3 маната (73 433 362 м3 газа) и 3 276 685,3 маната (32 373 710 м3 газа). Судебными решениями по поводу незаконного пользования было списано в 2018 году по 627 абонентам 914 318,62 маната, в 2019 году по 6371 абонентам 8 763 267,63 маната. Как видно, впечатляющая сумма ущерба не то что не привлекательна, она может просто отпугнуть потенциальных инвесторов в будущем.

Другой, не менее важный фактор, негативно влияющий на исход судебной тяжбы, – это определение виновности нарушителя. Данная проблема особенно актуальна в случаях незаконного пользования посредством вмешательства в газовый счётчик, путем приведения в непригодность его измерительного механизма. Несмотря на то, что в подобных случаях потерпевшей стороной однозначно выступает госпредприятие ПО «Азеригаз», а выгодополучателем является исключительно потребитель-нарушитель, суды не решаются поддержать наши иски к потребителю, требуя «очевидных» доказательств или явки с повинной, что не представляется возможным. Учитывая колоссальный ущерб от подобных действий за отсутствием явных доказательств, когда потребитель не пойман во время незаконного подключения и не признает за собой вины, а в законодательстве отсутствует норма, определяющая размер ущерба, есть смысл внести в законодательство такой критерий, определяющий вину, как «незаконное фактическое пользование газом». К сожалению, из-за невозможности предъявить исчерпывающие доказательства по вышеуказанной причине, нет и практики привлечения нарушителей к уголовной ответственности.

Одним из спорных моментов также является неверное толкование п.4.8 «Правил пользования газом» (Правило), где предусмотрена ответственность газораспорядителя (ПО «Азеригаз») за сохранность в рабочем состоянии газового счетчика, для абонентов категории «население». Судьи, ссылаясь на данную норму, а также на тот факт, что газовые счетчики установлены вне дома/двора потребителя-нарушителя, перекладывают все издержки и возможные риски по поводу вмешательства в работу газового счетчика исключительно на «Азеригаз». Хотя обеспечение рабочего состояния газового счетчика для абонентов данной категории предполагает ответственность не за его охрану или сохранность, что в принципе невыполнимая задача (только по городу Баку на 1 марта текущего года таких счетчиков 872 000), а за их исправное функционирование, которое подтверждается государственным сертификатом соответствия. Более того, число установленных на балконах домов в Баку счетчиков, к коим газораспорядитель вообще не имеет никакого доступа, составляет 166.737 штук, и их количество имеет тенденцию к росту. Вместе с тем, чтобы минимизировать случаи вмешательства в газовые счетчики, «Азеригаз» приобретает и устанавливает более стойкие к взломам защитные ящики для газовых счетчиков. Но, насколько бы ни была надежна охрана или система безопасности, воры «умудряются» находить различные способы хищения. Поэтому в основном приходится рассчитывать на рост потребительской культуры, уровень которой у большинства населения достаточно высок.

Следует также отметить, что щадящее, я бы даже сказал, провоцирующее наказание, за нарушение Правил пользования газом, предусмотренное в Кодексе административных правонарушений (КАП), также несоразмеримо мало по сравнению с деянием, и не способствует предотвращению подобных случаев. Так, согласно ст. 282.1 КАП за расхищение природного газа физическое лицо, причинившее вред на сумму не больше 5000 манатов, штрафуется на 100-150 манатов. А эта сумма меньше даже прожиточного минимума по стране. Поэтому существует объективная необходимость пересмотреть штрафные санкции за расхищение газа. Тем более, что подобная мера предусмотрена в п.4.1.4 раздела «Газоснабжение» «Стратегической дорожной карты по развитию коммунальных услуг в Азербайджанской Республике», утвержденной Указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 6 декабря 2016 года.

Итак, принятый 22 года тому назад действующий Закон безнадежно устарел и не соответствует ни духу времени динамично развивающегося Азербайджана, ни сложившемся реалиям. Не зря своим Распоряжением «Об ускорении реформ в энергетическом секторе Азербайджанской Республики» от 29 мая 2019 года № 1209 глава государства поручил Кабинету Министров в течении 12 месяцев предоставить ему проект «Закона о газоснабжении» в новой редакции. Времени остается все меньше, но я с оптимизмом ожидаю, что в указанный срок данный проект будет предъявлен, а его принятие новым созывом парламента будет ощутимым вкладом в дело реформирования энергетического сектора.

К тому же следует подчеркнуть, что согласованные под руководством Кабинета Министров с министерствами экономики, энергетики, юстиции, а также SOCAR проект изменений в Правила пользования газом в начале текущего года был предоставлен на рассмотрение Администрации президента. Данный проект предусматривает совершенствование регулирования отношений, касающихся, в том числе, и вопроса определения норм ущерба при незаконном пользовании газом. Надеюсь, что в скором времени согласованный вариант проекта будет утвержден, что поспособствует решению озвученных выше проблем, хотя бы на уровне подзаконного акта.