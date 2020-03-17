Азеригаз терпит убытки на миллионы нам пишет глава юротдела госкомпании
Наличие богатых природных ресурсов, особенно энергоносителей, коим не обделен Азербайджан, имеет преимущественное значение для развития экономики государства. Но не менее важную значимость представляет собой и фактор наличия законодательной базы, позволяющей эффективно регулировать отношения в конкретной сфере. Более того, нормативное регулирование должно отвечать, не только уровню текущих или среднесрочных запросов.
С учетом передового международного опыта и тенденций в регулируемой области оно должно также создавать прочную основу для всестороннего развития соответствующей сферы социально-экономической жизни страны. Следовательно, эффективность законодательства зависит не только от регулятивной способности соответствовать требованиям в конкретной сфере, но и от аккумуляции в себе потенциала для регулирования в дальнесрочной перспективе, способствующего развитию данной сферы и росту ее инвестиционной привлекательности.
К сожалению, законодательство в области газоснабжения не совсем, а по некоторым чувствительным аспектам и вовсе не учитывает сформировавшуюся устойчивую негативную практику. Тем самым создаются условия для проявления недовольства и злоупотреблений, вызванные неурегулированностью вопроса по определению норм ущерба при незаконном пользовании газа. В результате полного отсутствия даже минимальных оценочных критериев на законодательном уровне возникают частые и долгие судебные споры, которые в абсолютном большинстве случаев решаются в пользу нарушителей. Суды справедливо апеллируют к отраслевому законодательству (Закон АР «О газоснабжении», «Правила пользования газом»), в котором, действительно не предусмотрены нормы, определяющие размер ущерба при незаконном заборе газа. И это не тот случай, когда суды на вполне законных основаниях могут самостоятельно решать вопрос о степени вреда по своему внутреннему убеждению, как это бывает при определении размера морального ущерба, выраженного в денежном эквиваленте. При определении же размера материального, финансового ущерба необходимы наличие четких оценочных критериев, принятых на уровне нормативно-правового акта.
Согласно ст. 13.8 Закона АР «О газоснабжении» (Закон) «газораспределитель должен вычислять стоимость поставленного потребителю газа только на основании показаний счетчика». А поскольку незаконный забор газа осуществляется не посредством счетчика, а самовольным подключением к газопроводу, то все наши попытки возмещения вреда претерпевают фиаско. Тем не менее, статистика незаконного пользования газом и ущерба от этого явления удручает своей масштабностью. Так, за 2018 год было зафиксировано 43 212, за 2019 год 42 839, а за 3 месяца 2020 года 8956 случаев незаконного использования газа. Ущерб от них, по нашим расчетам, составил соответственно 11 538 478,7 маната (100 213 666 м3 газа), 7 933 565,3 маната (73 433 362 м3 газа) и 3 276 685,3 маната (32 373 710 м3 газа). Судебными решениями по поводу незаконного пользования было списано в 2018 году по 627 абонентам 914 318,62 маната, в 2019 году по 6371 абонентам 8 763 267,63 маната. Как видно, впечатляющая сумма ущерба не то что не привлекательна, она может просто отпугнуть потенциальных инвесторов в будущем.
Другой, не менее важный фактор, негативно влияющий на исход судебной тяжбы, – это определение виновности нарушителя. Данная проблема особенно актуальна в случаях незаконного пользования посредством вмешательства в газовый счётчик, путем приведения в непригодность его измерительного механизма. Несмотря на то, что в подобных случаях потерпевшей стороной однозначно выступает госпредприятие ПО «Азеригаз», а выгодополучателем является исключительно потребитель-нарушитель, суды не решаются поддержать наши иски к потребителю, требуя «очевидных» доказательств или явки с повинной, что не представляется возможным. Учитывая колоссальный ущерб от подобных действий за отсутствием явных доказательств, когда потребитель не пойман во время незаконного подключения и не признает за собой вины, а в законодательстве отсутствует норма, определяющая размер ущерба, есть смысл внести в законодательство такой критерий, определяющий вину, как «незаконное фактическое пользование газом». К сожалению, из-за невозможности предъявить исчерпывающие доказательства по вышеуказанной причине, нет и практики привлечения нарушителей к уголовной ответственности.
Одним из спорных моментов также является неверное толкование п.4.8 «Правил пользования газом» (Правило), где предусмотрена ответственность газораспорядителя (ПО «Азеригаз») за сохранность в рабочем состоянии газового счетчика, для абонентов категории «население». Судьи, ссылаясь на данную норму, а также на тот факт, что газовые счетчики установлены вне дома/двора потребителя-нарушителя, перекладывают все издержки и возможные риски по поводу вмешательства в работу газового счетчика исключительно на «Азеригаз». Хотя обеспечение рабочего состояния газового счетчика для абонентов данной категории предполагает ответственность не за его охрану или сохранность, что в принципе невыполнимая задача (только по городу Баку на 1 марта текущего года таких счетчиков 872 000), а за их исправное функционирование, которое подтверждается государственным сертификатом соответствия. Более того, число установленных на балконах домов в Баку счетчиков, к коим газораспорядитель вообще не имеет никакого доступа, составляет 166.737 штук, и их количество имеет тенденцию к росту. Вместе с тем, чтобы минимизировать случаи вмешательства в газовые счетчики, «Азеригаз» приобретает и устанавливает более стойкие к взломам защитные ящики для газовых счетчиков. Но, насколько бы ни была надежна охрана или система безопасности, воры «умудряются» находить различные способы хищения. Поэтому в основном приходится рассчитывать на рост потребительской культуры, уровень которой у большинства населения достаточно высок.
Следует также отметить, что щадящее, я бы даже сказал, провоцирующее наказание, за нарушение Правил пользования газом, предусмотренное в Кодексе административных правонарушений (КАП), также несоразмеримо мало по сравнению с деянием, и не способствует предотвращению подобных случаев. Так, согласно ст. 282.1 КАП за расхищение природного газа физическое лицо, причинившее вред на сумму не больше 5000 манатов, штрафуется на 100-150 манатов. А эта сумма меньше даже прожиточного минимума по стране. Поэтому существует объективная необходимость пересмотреть штрафные санкции за расхищение газа. Тем более, что подобная мера предусмотрена в п.4.1.4 раздела «Газоснабжение» «Стратегической дорожной карты по развитию коммунальных услуг в Азербайджанской Республике», утвержденной Указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 6 декабря 2016 года.
Итак, принятый 22 года тому назад действующий Закон безнадежно устарел и не соответствует ни духу времени динамично развивающегося Азербайджана, ни сложившемся реалиям. Не зря своим Распоряжением «Об ускорении реформ в энергетическом секторе Азербайджанской Республики» от 29 мая 2019 года № 1209 глава государства поручил Кабинету Министров в течении 12 месяцев предоставить ему проект «Закона о газоснабжении» в новой редакции. Времени остается все меньше, но я с оптимизмом ожидаю, что в указанный срок данный проект будет предъявлен, а его принятие новым созывом парламента будет ощутимым вкладом в дело реформирования энергетического сектора.
К тому же следует подчеркнуть, что согласованные под руководством Кабинета Министров с министерствами экономики, энергетики, юстиции, а также SOCAR проект изменений в Правила пользования газом в начале текущего года был предоставлен на рассмотрение Администрации президента. Данный проект предусматривает совершенствование регулирования отношений, касающихся, в том числе, и вопроса определения норм ущерба при незаконном пользовании газом. Надеюсь, что в скором времени согласованный вариант проекта будет утвержден, что поспособствует решению озвученных выше проблем, хотя бы на уровне подзаконного акта.