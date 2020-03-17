Человек побеждает и этот вирус наши заметки
Стало известно, что первая пожилая итальянка, заболевшая Covid-19, покинула больницу в городе Модена, провинция Эмилия-Романья, вылечившись от вируса. Сегодня об излечении 27-летней пациентки там же сообщили врачи больницы.
В ней подтверждены 23 случая полностью излеченных больных.
По данным властей региона, здесь с начала эпидемии умерли 23 человека. И, как утверждают власти, здесь вылечились от коронавируса почти 3 тысячи человек.
Среди более чем 2500 тысяч летальных случаев в Италии большинство составляют, как и во всем мире, люди пожилого возраста, у которых, как правило, были хронические заболевания.
А в Китае, первой стране, где вспыхнул вирус, сенсация — выздоровела пациентка в возрасте 103 лет!
Ей диагностировали коронавирус совсем недавно - 1 марта в больнице Liyuan Affiliated Hospital ogf Tongji Nedical College в городе Ухань провинции Хубэй.
Чжанг Гуанфэнь была доставлена в больницу в критическом состоянии. Но постепенно, благодаря усилиям врачей, женщина выздоравливала.
Врачи говорят, что, несмотря на свой преклонный возраст, у нее не было «побочных болезней», то есть хронических заболеваний. И потому через неделю ее удалось полностью вылечить.
В Китае она - единственная пока, столь пожилая особа, которой диагностировали Covid-19 и которую удалось вылечить. А после нее, как мы сообщали, выздоровела ее ровесница из Ирана.
Таких случаев — десятки тысяч - выздоровления в мире, которые многие считают статистикой и потому не обращают внимания на эти цифры, поддаваясь всеобщей панике, заставляют делить психоз в публичном пространстве.
Позитивные новости всегда проходят мимо внимания медиа. Это усугубляет атмосферу ежедневной жизни. Заметьте, новости культуры всегда в конце выпусков теленовостей. А негатив привлекает внимание всегда. Такова природа человеческой психики.
Рекомендую - смотреть на ситуацию с оптимизмом.
И тогда все мы преодолеем очередной кризис в мире.
Так что, смотреть на статистику смертей людей пожилого возраста, исходя из данных ВОЗ, и делать из этого далеко идущие выводы — не лучший вариант прогноза развития событий.