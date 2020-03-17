Стало известно, что первая пожилая итальянка, заболевшая Covid-19, покинула больницу в городе Модена, провинция Эмилия-Романья, вылечившись от вируса. Сегодня об излечении 27-летней пациентки там же сообщили врачи больницы.

В ней подтверждены 23 случая полностью излеченных больных.

По данным властей региона, здесь с начала эпидемии умерли 23 человека. И, как утверждают власти, здесь вылечились от коронавируса почти 3 тысячи человек.

Среди более чем 2500 тысяч летальных случаев в Италии большинство составляют, как и во всем мире, люди пожилого возраста, у которых, как правило, были хронические заболевания.

А в Китае, первой стране, где вспыхнул вирус, сенсация — выздоровела пациентка в возрасте 103 лет!