Впервые: Ухань без новых случаев коронавируса
Впервые с момента вспышки коронавируса, которая произошла в январе в китайской провинции Хубэй, в этом регионе, включая административный центр Ухань, за сутки не было зафиксировано ни одного нового случая заражения коронавирусом. Такие данные по состоянию на 18 марта приводит Минздрав страны.
Ранее в течение недели были выявлены единичные новые случаи заражения в Ухане, передает Deutsche Welle.
Вместе с тем в Китае 18 марта также впервые не зафиксировали ни одного нового случая заражения коронавирусом, за исключением 34 инфицированных, которые приехали из-за границы. Всего в стране было подтверждено более 80 тысяч случаев заражения, умерли более 3 000 человек.
В свою очередь в мире по-прежнему растет число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим пневмонию COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometers, отслеживающей распространение коронавирусной инфекции в режиме реального времени, число заразившихся в 175 странах и территориях уже превысило 219 тысяч, от последствий заболевания скончались почти 9 тысяч человек, выздоровели свыше 85 тысяч.