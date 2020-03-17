Впервые: Ухань без новых случаев коронавируса

Впервые с момента вспышки коронавируса, которая произошла в январе в китайской провинции Хубэй, в этом регионе, включая административный центр Ухань, за сутки не было зафиксировано ни одного нового случая заражения коронавирусом. Такие данные по состоянию на 18 марта приводит Минздрав страны.

Ранее в течение недели были выявлены единичные новые случаи заражения в Ухане, передает Deutsche Welle.