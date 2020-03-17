Пострадавшим от коронавируса американцам выделили $100 млрд

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект об оказании социальной и финансовой помощи американцам, инфицированным коронавирусом, на сумму в 100 миллиардов долларов. Об этом он сообщил в Twitter.

Согласно новому закону, инфицированным коронавирусом будут выплачивать больничные, бизнес получит налоговые льготы, а малоимущим предоставят продовольственную помощь. Кроме того, они смогут бесплатно пройти тесты на COVID-19.

Лидер парламентского большинства Митч Макконнелл пояснил, что план по реализации необходимых мер поддержки населения был принят, несмотря на достаточное количество "реальных недостатков" документа. Тем не менее закон был принят со значительным перевесом по итогам голосования двух палат Конгресса США.

Президент добавил, что данные меры были разработаны во избежание развития экономического кризиса на фоне растущей безработицы в стране, передает телеканал CNBC.