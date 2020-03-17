Коронавирус в Венесуэле: Мадуро просит помощи у ВОЗ и МВФ

Президент Венесуэлы Николас Мадуро провел телефонный разговор с главой Всемирной организации здравоохранения Тедросом Гебрейесусом, в котором запросил помощи в борьбе с распространением в стране коронавируса.

Как сообщил Мадуро главе ВОЗ, стране требуются технические, научные и медицинские консультации высшего уровня для оценки ситуации, а также помощь со средствами диагностики, передает РИА Новости.

По словам Мадуро, свободному доступу властей Венесуэлы к закупкам необходимых медикаментов препятствуют санкции США.

Накануне президент Венесуэлы попросил $5 млрд на борьбу с коронавирусом у МВФ. Как сообщило Associated Press со ссылкой на представителя фонда, МВФ не сможет рассмотреть этот запрос, поскольку правительство Мадуро многие страны не считают легитимным.

Правительство Венесуэлы проинформировало о первых двух случаях инфицирования коронавирусом в стране 13 марта. К настоящему моменту власти подтвердили наличие 36 заболевших.