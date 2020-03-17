Граждан Азербайджана вернули из Венгрии

В ночь на 19 марта авиакомпания AZAL выполнила чартерный рейс Будапешт-Баку, на котором 123 гражданина Азербайджана вернулись на родину, сообщили haqqin.az в пресс-службе национального авиаперевозчика.

Это уже второй чартерный рейс Национального авиаперевозчика Азербайджана из Европы - накануне из Рима в Баку был привезен 161 пассажир.

Также в ночь на 19 марта был выполнен очередной чартерный рейс Стамбул-Баку, на котором находилось 237 граждан Азербайджана.

По договоренности, авиакомпании AZAL и «Аэрофлот» продолжают выполнять чартерные рейсы из России (Москва и Санкт-Петербург). На сегодняшний день этими рейсами в Баку были доставлены 697 граждан Азербайджана.

Национальный перевозчик Азербайджана продолжит работу в этом направлении.