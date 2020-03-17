Саудовская Аравия начала сокращать бюджет

Из-за падения цен на нефть Саудовская Аравия начала сокращать расходы бюджета текущего года. Об этом заявил министр финансов Мухаммед аль-Джадаан, сообщает саудовское государственное информагентство SPA.

Пока пострадали наименее значимые статьи, которые лишились финансирования на 50 миллиардов реалов (13,32 миллиарда долларов). В совокупности эта сумма составляет менее пяти процентов бюджета.

Аль-Джадаан не исключил, что в случае обострения ситуации с распространением коронавируса во всем мире и новых проблем на нефтяном рынке статьи расходов могут пересмотреть дополнительно.

Цены на нефть начали снижение из-за ситуации с коронавирусом, которая ударила по мировому спросу. Однако обвалились они после развала сделки ОПЕК+, когда Россия не приняла предложенные условия, а Саудовская Аравия и ее партнеры по организации не согласились продлить снижение добычи нефти на текущем уровне.