В Италии объяснили высокую смертность от коронавируса

"Да, это может быть связано со средним возрастом итальянского населения", - ответил Силери на вопрос о причинах уровня смертности, превышающего 7% от общего числа заражений. Возраст 42% жертв коронавируса превышал 80 лет.

Высокий уровень смертности от коронавируса COVID-19 в Италии может быть связан с большой долей пожилого населения в стране, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра здравоохранения страны Пьерпаоло Силери, кстати, сам также заразившийся опасным вирусом. Интервью российскому СМИ он дал по электронной почте.

"Пожилые в возрасте свыше 80 лет составляют 7% населения, то есть высокий порог связан с тем, что в Италии дольше живут", - сказал замминистра, подчеркнув, что итальянская система здравоохранения ставит целью заботу о пожилых и тем самым обеспечивает большую продолжительность жизни.

"Но, очевидно, с возрастом приходит хрупкость здоровья, и осложнения коронавируса становятся смертельными" - сказал Силери.

Италия занимает первое место в Европе по распространению коронавируса. Накануне там скончались 475 человек. Об этом сообщил глава департамента гражданской защиты Анджело Боррелли. По его словам, это рекордный показатель смертности с начала эпидемии. Темп заражения сохраняется, а смертность растет, добавил итальянский чиновник, передает ТАСС. Согласно официальным данным, в настоящее время на Апеннинах зафиксированы свыше 35 тысяч случаев заражения новым типом вируса, число жертв достигло почти 3 тысяч.