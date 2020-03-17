В Италии объяснили высокую смертность от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса COVID-19 в Италии может быть связан с большой долей пожилого населения в стране, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра здравоохранения страны Пьерпаоло Силери, кстати, сам также заразившийся опасным вирусом. Интервью российскому СМИ он дал по электронной почте.
"Да, это может быть связано со средним возрастом итальянского населения", - ответил Силери на вопрос о причинах уровня смертности, превышающего 7% от общего числа заражений. Возраст 42% жертв коронавируса превышал 80 лет.
"Пожилые в возрасте свыше 80 лет составляют 7% населения, то есть высокий порог связан с тем, что в Италии дольше живут", - сказал замминистра, подчеркнув, что итальянская система здравоохранения ставит целью заботу о пожилых и тем самым обеспечивает большую продолжительность жизни.
"Но, очевидно, с возрастом приходит хрупкость здоровья, и осложнения коронавируса становятся смертельными" - сказал Силери.
Италия занимает первое место в Европе по распространению коронавируса. Накануне там скончались 475 человек. Об этом сообщил глава департамента гражданской защиты Анджело Боррелли. По его словам, это рекордный показатель смертности с начала эпидемии. Темп заражения сохраняется, а смертность растет, добавил итальянский чиновник, передает ТАСС. Согласно официальным данным, в настоящее время на Апеннинах зафиксированы свыше 35 тысяч случаев заражения новым типом вируса, число жертв достигло почти 3 тысяч.