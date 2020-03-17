Грузия начинает производство медицинских масок

В Грузии с 19 марта начинается производство медицинских масок из-за угрозы коронавируса, сообщила сегодня министр экономики Грузии Натиа Турнава, передают грузинские СМИ.

Как сообщается, в Грузии, как и во многих других странах, медицинские одноразовые маски оказались в дефиците из-за повышенного спроса.

«С завтрашнего дня мы уже начинаем производить маски в Грузии. Первое предприятие, которое подключилось к этой программе – это «Аджара текстиль». Я завтра лично собираюсь посетить это предприятие, чтобы своими глазами увидеть первую партию масок», - сказала Турнава.

По словам министра, всего в программу производства масок включены около десяти швейных предприятий, а также несколько компаний, которые завозят необходимые материалы.

«Местные запасы позволяют произвести первые партии, которые закупит государство для дальнейшего распределения совместно с частным сектором среди групп населения, которые больше всего в этом нуждаются, имеют больше контактов с людьми из категории высокого риска», - сообщила Турнава.