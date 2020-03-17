В Армении возросло число зараженных коронавирусом: уже 115

В Армении сегодня были выявлены пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество инфицированных в стране уже достигло 115 человек, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу Минздрава страны.

Состояние всех больных оценивается как удовлетворительное. Один человек уже выздоровел.

16 марта правительство Армении в связи со стремительным распространением в стране коронавируса COVID-19 ввело на территории всей страны режим чрезвычайного положения и карантин, которые продлятся до 14 апреля.