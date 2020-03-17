Путин о тех, кто называет его царем

Царь - тот, кто отдает приказы, а президент работает каждый день, сказал глава российского государства в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

"Это не соответствует действительности, - сказал Путин, отвечая на вопрос, как он относится к тому, что его называют царем. - Я же работаю каждый день, я не царствую".

По мнению Путина, "царь - это тот, кто сидит, сверху посматривает и говорит: "Вот прикажу, и там кое-что сделают", а сам только шапку примеряет и смотрится в зеркало".

По словам российского лидера, ему "даже в голову не приходило", что его пребывание у власти может затянуться на такое время: "Я вообще не думал, что я здесь окажусь. Мне в голову не приходило и прийти не могло никак".