Число зараженных коронавирусом в Грузии выросло до 40

В Грузии на специальном сайте по мониторингу коронавируса stopcov.ge появилась информация о том, что число случаев заражения коронавирусом достигло 40 человек.



"Подтвержденных случаев инфицирования - 40, среди них выздоровели - 1, в режиме карантина - 1 344, под наблюдением - 216", - сказано на портале, пишет РИА Новости.

Ранее представители Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии заявили, что в ближайшее время ожидается увеличение случаев инфицирования коронавирусом. Специалисты также ожидают четвертой и пятой передачи инфекции, когда пациенты не знают, где и как заразились, и ситуация может перерасти в эпидемию, пишет Sputnik Грузия.

