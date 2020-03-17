Минэкологии: пасмурная погода негативно влияет на развитие коронавируса

В первой декаде марта на фоне относительно низкого давления и воздушных потоков с юга и востока температура в Баку была на 5-7 градусов выше климатической нормы. За последние же три дня она опустилась ниже многолетних показателей, приблизившись к зимней температуре - 6-8 градусов в дневные часы. Об этом сказала директор Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Умайра Тагиева, сообщает Trend.

По словам Тагиевой, за несколько дней погода, как и ожидалось, заметно изменилась: «На территории республики иногда наблюдались осадки. В горных районах выпал снег, высота снежного покрова составила 1-12 сантиметров, усилился северный ветер. Под влиянием сильного северного ветра воздух очистился, вхождение северо-западного антициклона за счет преобладания высокого давления обогатило воздух кислородом. Рассеялись частицы пыли и вредные вещества, содержащиеся в воздухе, что очистило воздух в нижних слоях атмосферы».

Тагиева подчеркнула, что, по данным автоматических станций по мониторингу качества воздуха, загрязнение воздуха в Баку не превысило допустимых пределов: «Несмотря на то, что пасмурная погода негативно влияет на настроение некоторых людей, оптимисты могут видеть положительные моменты и в этом. По мнению врачей, наблюдаемая дождливая и ветреная погода негативно влияет на развитие коронавирусной инфекции. Даже нестабильная погода может нести в себе положительный фактор».