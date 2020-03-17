Миллион защитных масок Китай передал Франции бесплатно
Власти Китая оказали солидарную помощь Франции, бесплатно передав миллион масок и других медицинских материалов для защиты от коронавируса COVID-19. Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ив ле Дриан, сообщает Укринформ.
"Китайский самолет приземлился во Франции с грузом защитных средств", – сказал министр, добавив, что скоро ожидается второй самолет.
Франция в разгар эпидемии в Китае передала китайской стороне 17 тонн медицинских материалов и средств гигиены.
По последним данным, во Франции коронавирусом заразились более 9 тысяч человек. Из них 148 умерли и лишь 12 выздоровели.