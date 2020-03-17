Игорь Панкратенко для haqqin.az 11:44

Канцлер Ангела Меркель обратилась к нации в связи с распространением коронавируса, заявив, что со времен Второй мировой войны Германия не сталкивалась с подобными вызовами. А лидер США Дональд Трамп назвал себя президентом военного времени. При этом оба призывали граждан к спокойствию и только спокойствию, все, дескать, под контролем, продуктов хватит, вакцина разрабатывается - вызвав, правда, совершенно иную реакцию. Совершенно по Жванецкому: «Да что ж вы там такое готовите, звери?!» – закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое».

Если еще 10 дней назад вопросом вопросов было: достигнет ли нефть сакральных 40 долларов за баррель, после которого у всех экспортеров начнутся огромные проблемы с бюджетом, то вчерашнее «ценовое дно», когда «черное золото» болталось между 25 и 26 долларами за бочку взволновало уже немногих. Раз уж все так пошло в разнос, то пропадай моя телега, все четыре колеса – все в супермаркеты за рисом, гречкой и туалетной бумагой, страха «царя-вируса» ради. Видимо, через два-три месяца все мы – и политики, и простые граждане, протрезвеем. И к нам вернется отключенная сегодня массовым психозом способность расставлять приоритеты - экономика все-таки на первом месте, а эпидемия с 3%-смертности должна быть на втором, если не на десятом. Возможно даже, все-таки теплится во мне вера в лучшее, народы и правительства разных стран осознают, что именно в этот месяц допустили огромную ошибку, поддаваясь истерии относительно вируса. Поскольку жить нам уже придется в новом, стремительно изменившемся мире, где экономика хромает на обе ноги и все пытается упасть, прихватив за собой социальную и политическую стабильность. К этому часу известно, что число жертв коронавируса во всем мире превысило 8 400 человек. Помимо Китая, еще 164 государства объявили о случаях заражения. Общее число инфицированных в мире возросло до 198 300 человек, более 87 тысяч заразившихся ранее – выздоровели. Свет в конце тоннеля вполне себе виден, апокалипсис откладывается. Более того, обнадеживающие вести приходят из медицинских лабораторий. В Японии производитель лекарственных средств Takeda Pharmaceutical хочет получить из плазмы крови выздоровевших после COVID-19 пациентов препарат из антител TAK-888, который станет основой для лекарства против нового коронавируса.

Медикамент многообещающий и состоит различных очищенных антител. Благодаря ему ученым не нужно будет искать, какие антитела лучше всего борются с коронавирусом - против него будет работать целый набор белковых соединений. Применение препарата эффективно, поскольку для активации иммунной системы необходимо лишь его ограниченное количество. Он надежен, потому что не переносятся никакие другие вирусы, и он помогает выиграть время. Поскольку медикамент уже применяется, не нужно терять времени на его тестирование - а значит, его можно оперативно предоставить в целях профилактики и лечения COVID-19. Похожую схему предлагает и калифорнийский производитель фармацевтической продукции Vir Pharmaceuticals. Причем, для разработки нового препарата Vir Pharmaceuticals тесно сотрудничает с китайской фирмой WuXi Biologics. Международные усилия обернутся вполне конкретными результатами, это очевидно уже сейчас – но в том и проблема, что это остается «за бортом». А между тем подумать стоит о другом.