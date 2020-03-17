Все мы не умрем, но все изменимся актуальный комментарий
Канцлер Ангела Меркель обратилась к нации в связи с распространением коронавируса, заявив, что со времен Второй мировой войны Германия не сталкивалась с подобными вызовами. А лидер США Дональд Трамп назвал себя президентом военного времени.
При этом оба призывали граждан к спокойствию и только спокойствию, все, дескать, под контролем, продуктов хватит, вакцина разрабатывается - вызвав, правда, совершенно иную реакцию. Совершенно по Жванецкому: «Да что ж вы там такое готовите, звери?!» – закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое».
Если еще 10 дней назад вопросом вопросов было: достигнет ли нефть сакральных 40 долларов за баррель, после которого у всех экспортеров начнутся огромные проблемы с бюджетом, то вчерашнее «ценовое дно», когда «черное золото» болталось между 25 и 26 долларами за бочку взволновало уже немногих. Раз уж все так пошло в разнос, то пропадай моя телега, все четыре колеса – все в супермаркеты за рисом, гречкой и туалетной бумагой, страха «царя-вируса» ради.
Видимо, через два-три месяца все мы – и политики, и простые граждане, протрезвеем. И к нам вернется отключенная сегодня массовым психозом способность расставлять приоритеты - экономика все-таки на первом месте, а эпидемия с 3%-смертности должна быть на втором, если не на десятом.
Возможно даже, все-таки теплится во мне вера в лучшее, народы и правительства разных стран осознают, что именно в этот месяц допустили огромную ошибку, поддаваясь истерии относительно вируса. Поскольку жить нам уже придется в новом, стремительно изменившемся мире, где экономика хромает на обе ноги и все пытается упасть, прихватив за собой социальную и политическую стабильность.
К этому часу известно, что число жертв коронавируса во всем мире превысило 8 400 человек. Помимо Китая, еще 164 государства объявили о случаях заражения. Общее число инфицированных в мире возросло до 198 300 человек, более 87 тысяч заразившихся ранее – выздоровели. Свет в конце тоннеля вполне себе виден, апокалипсис откладывается.
Более того, обнадеживающие вести приходят из медицинских лабораторий. В Японии производитель лекарственных средств Takeda Pharmaceutical хочет получить из плазмы крови выздоровевших после COVID-19 пациентов препарат из антител TAK-888, который станет основой для лекарства против нового коронавируса.
Медикамент многообещающий и состоит различных очищенных антител. Благодаря ему ученым не нужно будет искать, какие антитела лучше всего борются с коронавирусом - против него будет работать целый набор белковых соединений.
Применение препарата эффективно, поскольку для активации иммунной системы необходимо лишь его ограниченное количество. Он надежен, потому что не переносятся никакие другие вирусы, и он помогает выиграть время. Поскольку медикамент уже применяется, не нужно терять времени на его тестирование - а значит, его можно оперативно предоставить в целях профилактики и лечения COVID-19.
Похожую схему предлагает и калифорнийский производитель фармацевтической продукции Vir Pharmaceuticals. Причем, для разработки нового препарата Vir Pharmaceuticals тесно сотрудничает с китайской фирмой WuXi Biologics. Международные усилия обернутся вполне конкретными результатами, это очевидно уже сейчас – но в том и проблема, что это остается «за бортом». А между тем подумать стоит о другом.
И не только о вопросах медицины и организации системы здравоохранения. Коронавирус сотворил почти немыслимое: на бурлящем и кровоточащем Ближнем Востоке вдруг стало сравнительно тихо. От Ирана до Ливии, от Сирии до Йемена и от Израиля до Ливана, Западного берега и сектора Газа число инцидентов с применением насилия резко сократилось. Разумеется – не совсем, иначе Ближний Восток не был бы Ближним Востоком, но все же…
Происходят вообще невообразимые вещи – «Исламское государство» публикует инструкции, как бороться с вирусом, включая рекомендации мыть руки и избегать поездки в Европу, с едва ли не единственным отличием от тех, что публикуются в остальном мире - акцентом на веру в Аллаха.
В Иране аятолла Насер Макарем Ширази несколько дней назад заявил, что разрешено использовать израильскую вакцину против коронавируса, «если нет другой альтернативы». В Ливане армия и «Хизбалла», забыв о противостоянии, также работают рука об руку, стараясь сдержать распространение болезни.
Признаем, что прекращение насилия будет временным. Как только вирус будет побежден, стороны возобновят бесконечную войну, вражду и ненависть. В том, разумеется, случае, если уже сейчас не начать попытки заключить новые соглашения и общественно-политические контракты. И в тех странах, где все на грани, и там, где все относительно пока благополучно. Пока, потому как уйдет коронавирус - во весь рост встанут перед нами дешевая нефть, неизбежная рецессия и падение благосостояния. Мы к этому готовы?