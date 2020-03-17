Бакинский автовокзал: междугородние автобусы продолжают работать

По ее словам, междугородние автобусы по всем направлениям продолжают работать: "Автобусы, курсирующие в регионы, работают в прежнем режиме. Просто это будут особо регулируемые рейсы. Возможно, работа автобусов, которые будут курсировать в эти дни, не будет совпадать с прежним графиком. Это будет зависеть от пассажиропотока. К примеру, если ранее по одному маршруту работало пять рейсов, то в эти дни они могут быть объединены».

Для уточнения времени работы автобусов можно связаться по номеру телефона (012) 406-01-58/59, а также написать на электронную почту [email protected] либо на страницу Бакинского международного автовокзального комплекса в Facebook, отметила Мамедова.