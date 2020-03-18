В России бизнесмен застрелил гражданина Азербайджана

В российском Петрозаводске убит гражданин Азербайджана, пишут российские СМИ.

Согласно информации, камера видеонаблюдения засняла, что трагедии предшествовало дорожно-транспортное происшествие. В автомобиль, предположительно, местного бизнесмена Евгения Яблокова врезалось другое транспортное средство. Завязалась ссора, после которой прозвучали выстрелы, и бизнесмен сбежал с места убийства.

Как пишет «АиФ», он был объявлен в розыск в тот же день, а позже задержан. Как стало известно «Столице на Онего» из источника в правоохранительных органах, убитый, гражданин Азербайджана, работал водителем предпринимателя, содержащего в Карелии сеть шашлычных. По версии следствия, подозреваемый выстрелил в свою жертву из охотничьего карабина.

По информации «Московского комсомольца», жертв стрельбы могло быть больше: как сообщают очевидцы, злоумышленник стрелял и в другого человека, и промахнулся только по чистой случайности. В местном бизнес-сообществе о Евгении Яблокове отзываются как о человеке крайне неуравновешенном, отмечает «МК».