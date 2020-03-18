США официально передали свою базу Ираку

Американские силы, дислоцированные на территории Ирака, передали иракской армии военную базу «Аль-Каим», которая использовалась войсками международной антитеррористической коалиции.

По данным иракского телеканала «Ас-Сумария»., силы США официально передали ВС Ирака базу в провинции Анбар. При этом иракские воинские подразделения формально начали прибывать уже несколько дней назад после полного вывода оттуда подразделений международной коалиции, передает ТАСС.

Во вторник пресс-служба Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США сообщила, что коалиция в ближайшее время покинет «Аль-Каим».