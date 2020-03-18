Синоптики о погоде на завтра
Завтра, 20 марта, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северный, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшеронском полуострове ночью 4-6, днем 9-12, в Баку ночью 4-6, днем 10-12 градусов тепла.
Атмосферное давление в рамках нормы - 762 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 70-80, днем 50-55 процентов.
В регионах Азербайджана местами ожидаются дожди, днем в основном без осадков. Ночью и утром кое-где туман. Ветер восточный. Температура воздуха ночью 2-6, днем 10-15 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.
Слабое колебание метеорологических факторов на Апшеронском полуострове в целом благоприятно для метеочувствительных людей.