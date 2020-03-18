Лукашенко: Я этот коронавирус называю психозом

"Несмотря на некую критику с моей стороны, я этот коронавирус называю не иначе как психозом и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил уже многие психозы, и мы знаем, к чему это приводило", - цитирует госагентство БелТА белорусского лидера.

Глава белорусского государства подчеркнул, что ситуация с коронавирусом "кому-то будет на руку, а кому-то и во вред": "Но мы живем в конкретной ситуации и, естественно, должны исходить из той обстановки, которая складывается не только у нас, но и за пределами нашей страны. Почему я себя так веду? Потому что я абсолютно убежден, что мы можем больше пострадать от паники, нежели от самого вируса. Вот это меня больше всего волнует".