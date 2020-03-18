Центробанк России начал спасать рубль

Перед открытием торгов Центробанк России объявил о начале продажи иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на внутреннем рынке. Процесс связан со сделкой по выкупу правительством доли Банка России в Сбербанке, говорится в сообщении регулятора, пишет «Лента.ру».

Механизм продаж валюты, отметили в ЦБ, создан специально для того, чтобы спасти рубль от повышенной волатильности. Он призван усилить стабилизирующее действие бюджетного правила в условиях низких цен на нефть и тем самым поспособствовать экономической и финансовой стабильности.

Ежедневный объем продаж связали с отклонением цены российской марки нефти Urals от цены 25 долларов за баррель. Чем она ниже, тем больше валюты поступит на рынок, при превышении этой отметки Центробанк прекратит продажу.

В сообщении указано, что новый механизм будут включать одновременно с уже использующимися продажами в рамках бюджетного правила. Такие меры вводятся на период до 30 сентября 2020 года.

Доллар после начала торгов на Московской бирже опустился ниже 80 рублей, евро — до 86,6 рубля. Накануне доллар вырос до максимально возможной дневной отметки 80,87 рубля, а позднее, в ходе торгов на Forex, превышал 82 рубля.