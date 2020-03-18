Редактор по экономике издания Ларри Эллиотт не разделяет оптимизма центрабанков, министров финансов и независимых экономистов, которые «успокаивают себя» предположениями о том, что экономический кризис будет «острым, но коротким, после чего бизнес быстро вернется в нормальное состояние».

Коронавирус всего за два месяца привел мировую экономику на грань глобального кризиса и может оказаться самым серьезным за столетие. Надежды на то, что мировое сообщество в лице ученых-медиков быстро справится со смертельной заразой, исчезают по мере увеличения числа инфицированных, которое перевалило за 200 тысяч. И это несмотря на то, что в создание вакцины было вложено уже десятки миллиардов долларов.

И это только начало, предупреждают экономисты. Если до закрытия Европы и США на карантин и обрушения финансовых и сырьевых рынков эксперты осторожно предсказывали замедление прироста богатства в мире, то сейчас большинство сходится во мнении, что мир катастрофически нищает.

Те же специалисты предупреждают, что начавшийся экономический спад будет более разрушительным для благосостояния населения планеты, чем финансовый крах десятилетней давности, поскольку на этот раз проблемы шире и глубже.

Комментируя haqqin.az угрожающую тенденцию в мировой экономике, доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС при президенте РФ Сергей Хестанов, также не сомневается, что ситуация с каждым днем ухудшается.

«По мнению многих экспертов для восстановления мировой экономики понадобится 15 лет. Думаю, что если к лету пик заболеваемости от коронавируса спадет, то какие-то послабления начнутся. Больше всех пострадают туристическая индустрия и авиакомпании. Надо отдать должное китайским властям, это тоже прецедент, который потом изучать будут с научной целью. 60 миллионов человек под карантином – этого до сих пор не удавалось сделать никому. Это по силам только китайским властям, которые даже армию задействовали. Соответственно, стоят предприятия, ограничено потребление. Китай, скорее всего, потеряет примерно 0,4 % ВВП - базовый сценарий и до 1% ВВП – пессимистичный сценарий. С учетом того, что темпы роста китайской экономики составляют 5,6% в год – это, конечно, ощутимая потеря, однако назвать ее катастрофической нельзя», - считает Хестанов.

В настоящее время никто не заинтересован в излишнем привлечении внимания к эпидемии, уверен он. Как ни странно, и США тоже не заинтересованы. Если это затянется, плохо будет всем. Это наиболее сложная из ситуаций, с которыми столкнулся мир за последние 30-40 лет.

Что же касается того, кто сумеет нажиться на коронавирусе, то, по мнению российского экономиста, если таковые и будут, то, скорей всего, ими окажутся производители масок и будущей вакцины, которую, наверное, всё же создадут через некоторое время.

«Однако деньги, которые на этом можно заработать, ничтожно малы по сравнению с потерями всех остальных», - подчеркнул он.