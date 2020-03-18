Минюст Узбекистана: Каримова не возвращала и не сможет вернуть активы

Старшая дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова - Гульнара Каримова, накануне приговоренная к 13 годам и 4 месяцам заключения, добровольно не возвращала государству свои незаконные активы. Об этом заявил Минюст страны, комментируя письмо Каримовой к президенту страны Шавкату Мирзиёеву, в котором она заявляла о готовности отказаться от активов в пользу Узбекистана, сообщает ТАСС.

В документе министерства отмечается, что Генпрокуратура и Министерство юстиции Узбекистана при участии профильных ведомств работают с компетентными органами Швейцарии, Франции, России, Латвии и других стран с целью возврата "преступно нажитых Гульнарой Каримовой активов на сумму более 1,3 млрд долларов".

"Данные активы не находятся в распоряжении Каримовой (членов ее семьи), так как на них наложен арест компетентными органами иностранных государств. Тем самым утверждения о том, что Гульнара Каримова лично вернула активы Узбекистану, или же о том, что остальные активы могут быть возвращены непосредственно самой Гульнарой Каримовой или другими частными лицами, не имеют под собой юридических оснований и поэтому не соответствует действительности", - говорится в заявлении узбекского Минюста.

Отмечается, что переговоры по возврату активов ведутся на официальном уровне, в соответствии с законодательством Узбекистана и международным правом.