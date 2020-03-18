Количество диагностированных случаев заражения коронавирусом нового типа в Чехии возросло за последние сутки более чем в пять раз. Об этом информировало в четверг национальное Министерство здравоохранения, передает ТАСС.

В среду, согласно ведомству, в республике было выявлено 110 новых случаев заражения коронавирусом. Число инфицированных к утру четверга составляло уже 572. У пятерых болезнь COVID-19 проявилась в полную силу. Их состояние оценивается как "очень тяжелое" или "критическое". Они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких и поддержки циркуляции крови в организме.

Особое беспокойство Минздрава вызывает здоровье пожилых граждан республики, для которых коронавирус представляет наибольшую угрозу. С четверга для граждан старше 65 лет установлены специальные часы покупки продуктов питания в магазинах, а с понедельника для них запускается специальный общенациональный развлекательный телеканал. На нем будут транслироваться любимые фильмы и передачи пожилых людей. Власти настоятельно рекомендовали им не покидать дома в период распространения инфекции.