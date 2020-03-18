В России цену на нефть назвали катастрофической

Цена на нефть... является катастрофической. Никто не мог представить, что после выхода России из сделки ОПЕК+ цена на нефть опустится до $25 за баррель, заявил вице-президент российской нефтекомпании "ЛУКОЙЛ" Леонид Федун в интервью телеканалу РБК.

"Была встреча руководства РФ с нефтяными компаниями до встречи ОПЕК+... На ней было сделано предложение продлить сделку на сегодняшних условиях. Никакая идея о выходе из сделки не обсуждалась, хотя я знаю, что отдельные компании ее активно лоббировали, государственные. Даже те, которые лоббировали, не могли себе в страшном сне представить, что они сегодня будут продавать нефть по $25", - приводит слова Федуна Интерфакс.

"Факт остается следующим - то, что Россия вышла и демонстративно заявила на выходе о том, что мы с 1 апреля увеличим добычу - это в первую очередь удар по экономике Российской Федерации", - считает вице-президент "ЛУКОЙЛ", отметив, что выход России из сделки по снижению добычи нефти ОПЕК+ приведет к снижению доходов населения.

По мнению Федуна, в самой "негативной ситуации" из-за развала соглашения окажутся Россия и Саудовская Аравия. От этого же противостояния выиграют США: "По нашим расчетам, доходы населения США вырастут на 6% в результате этой войны, поскольку цена на нефть упадет... Выиграет Китай - примерно на 2% у них вырастут доходы населения, на такую же сумму вырастут доходы населения в Индии и в Европе".